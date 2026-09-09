Galatasaray’da Okan Buruk’tan ilk 11’de 2 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Başakşehir maçının ilk 11'inde mecburi 2 değişikliğe gitti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı Sporting karşısında kullanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör