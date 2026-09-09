Galatasaray’da Yunus Akgün’den hakem tepkisi!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Galatasaray'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Aslında çok istediğimiz gibi başladık, golü bulduk, topa sahibiz, iyi oynuyoruz. Hocamız analizde geçiş oyununu anlattı. Geçiş oyununda basit bir gol yedik. Genel olarak çok iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik" dedi.

Hakem kararlarına dikkat çeken Yunus Akgün, "Oyun ortadayken bir hakem kararı... Tam izlemedim, değil diyorlar. Biraz önüne geçti" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşlarına inandığını belirten Yunus Akgün, "Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Taraftarlarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var. İyi çalışıp en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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