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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:07 Son Güncelleme: 9.09.2026 21:08

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 5. haftada oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

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AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı, 19 yaş altı takımıyla yapılan antrenman maçıyla tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GAZİANTEP FK #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG #SÜPER LİG #ORHAN AK

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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!
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