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Giriş Tarihi: 9.09.2026 21:56

Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa mesaisi başladı!

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde hazırlıklara start verildi.

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AA
Gençlerbirliği’nde Kasımpaşa mesaisi başladı!
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalıştı ve minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #KASIMPAŞA #SÜPER LİG #METİN DİYADİN

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Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa mesaisi başladı!
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