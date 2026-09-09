Mario Hermoso: Biz hazırız, kendimize güveniyoruz!





İtalya liginde oynadıklarından daha iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Hermoso, "Bütün takımların çok önemli oyuncuları var. Ve yarınki çok büyük bir maç diyebiliriz. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz lazım. Çok çalıştık. İki gün evvel oynamış olabiliriz, yarın oynamış olabiliriz, rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. Seviyeyi biraz daha artırmalıyız İtalya'da oynadığımız maçlara göre. Her şeyi çok iyi yapmalıyız ki 3 puanı alabilelim" şeklinde konuştu.



Tüm rakiplere ve taraftara mesaj veren Mario Hermoso, "Her birimiz belli bir mantaliteye sahibiz. Geçen sene de aynı şeyi yaptık. Çok zor anlarımız oldu geçen sene takım olarak. O zaman takım da çok güçlü bir mesaj verdi. Ve her birimiz de aynı duyguyu taşıyorduk. Hocamız da bu mesajı hepimize iletti. Nedir bu mesaj? Antrenman yapmak, kendine güvenmek, gerçekten de her takıma, her oyuncuya karşı inançlı oynamak. Bir mesaj göndermek istiyorum tüm takımlara; biz hazırız, kendimize güveniyoruz. Bir adım ileriye gideceğiz ve uzun yıllar Roma'yı Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör