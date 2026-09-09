Okan Buruk'tan hakem isyanı! Her şeyle aleyhimize çalıştı"

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLMESİ..."

"Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir oyun oynadık. Kalemize gelemeyen bir rakip. Her şey çok iyi giderken kolay bir gol yedik. 1-1, okay. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi ama bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi... Türkiye'de şikayet ediyoruz ya, bugün Norveçli hakemi görünce, daha önce İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle, vermediği kırmızı kart ve penaltı kararıyla takımımızı çok düşürdü."