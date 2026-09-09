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Giriş Tarihi: 10.09.2026 00:31

Okan Buruk'tan hakem isyanı! Her şeyle aleyhimize çalıştı"

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Sporting'e 3-1 kaybetti. Maç sonunda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, hakem Espan Eskas'ın kararlarına tepki gösterdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

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Okan Buruk’tan hakem isyanı! Her şeyle aleyhimize çalıştı
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Sporting Lizbon karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLMESİ..."

"Top bizdeydi, oyun bizdeydi. Çok rahat bir oyun oynadık. Kalemize gelemeyen bir rakip. Her şey çok iyi giderken kolay bir gol yedik. 1-1, okay. İkinci yarı başlangıcı kötü değildi ama bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi... Türkiye'de şikayet ediyoruz ya, bugün Norveçli hakemi görünce, daha önce İstanbul tecrübemiz de vardı kendisiyle, vermediği kırmızı kart ve penaltı kararıyla takımımızı çok düşürdü."

"BİZİ MENTAL OLARAK ÇOK DÜŞÜRDÜ"

"Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Frankfurt maçında da bu olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi ve baskın oynadık. 2-1'den sonra öz güvenimizi yükseltip bu maçı kazanmaya çalışmamız gerekirdi."

"HAKEM ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

"Hakem her şeyle aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabilirdik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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