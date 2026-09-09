Onlara yardım ettim!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2019-20 sezonunda Buruk, Başakşehir'in başındayken Avrupa Ligi'nde Sporting'i elemiş ve Portekiz kulübü, hocası Silas'ı göndererek Ruben Amorim'i göreve getirmişti. Amorim de sonraki sezon Sporting'i ligde şampiyon yapmıştı. Bunu hatırlatan Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de katkım var. Başakşehir ile 4-1 kazandığımız maç sonrası göreve Amorim geldi ve devamında Sporting şampiyon oldu. Beni iyi karşılayacaklarını düşünüyorum. Karşımızda çok hızlı bir takım var. Özellikle geçişleri çok etkili şekilde yapıyorlar. Uzaktan şut özellikleri de var."

EKSİKLER VAR AMA KADROMUZ GÜZEL

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde her maçın zor olduğunu da vurgularken şöyle devam etti: "Her maça ayrı hazırlanmanız gerekiyor. Önemli eksikliklerimiz var ama önemli bir kadroya sahibiz. Bu seviyede oynayabilecek bir 11'e ve kulübeye sahibiz. Zamanlama açısından en mükemmel olduğumuz zamanda değiliz. Özellikle yeni transferlerin hazırlık süreci, %100 hazır olmamaları elimizi kısıtlıyor ama bu arenada oynamak ayrı bir konsantrasyon. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok önemli. Birçok oyuncu bunun için buraya geliyor. Kalitemizi ortaya koyup kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Deniz Gül genç ama milli bir oyuncu. Türkiye'den birçok takım almak istedi ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Onu hazırlamaya ve takım seviyesine getirmeye çalışıyoruz."

BORGES: ÇOK MOTİVEYİZ, KENDİMİZE GÜVENİYORUZ

Sportıng Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray karşısında evlerinde oynayacakları ilk maçtan iyi bir sonuçla çıkmak istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin iyi takımlarından biri. Kaliteli, rekabetçi, ofansif, dominant, presçi bir takım. Biz kendimize odaklanmalıyız. Geçen sene evimizde iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirdik. Farklı takımlar, farklı sezon, o yüzden farklı. Takımım çok motive. Çok fazla genç ve yeni oyuncu var, hataları olacak. Elimizden geleni yapacağız. Çok güveniyoruz kendimize. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.



SPORTING GEÇEN SEZON ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarı elde etti. Portekiz Ligi'nde 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına doğrudan katıldı. 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan yeşilbeyazlı ekip, 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda turnuvanın sürpriz takımı Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Sporting, burada ise finale kadar yürüyecek olan İngiliz ekibi Arsenal'e elendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör