Osimhen’den Barış Alper Yılmaz’a destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev vereceği ismi belirledi.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul'da yapılan son taktik idmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Sarı-kırmızılı formayla birçok kez santrforda forma giyerek takımına önemli katkılar yapan başarılı kanat oyuncusu, zorlu karşılaşmada bir kez daha kendini göstermeye çalışacak.