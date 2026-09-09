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Giriş Tarihi: 9.09.2026 10:57

Osimhen'den Barış Alper Yılmaz'a destek

Victor Osimhen, kritk Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'a destek verdi. Sporting maçında en uçta görev yapacak olan milli futbolcuya Nijeryalı yıldız, “Başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

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Osimhen’den Barış Alper Yılmaz’a destek
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesinde sakatlanan Victor Osimhen'in yokluğunda forvet hattında görev vereceği ismi belirledi.

Tecrübeli teknik adam, İstanbul'da yapılan son taktik idmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Sarı-kırmızılı formayla birçok kez santrforda forma giyerek takımına önemli katkılar yapan başarılı kanat oyuncusu, zorlu karşılaşmada bir kez daha kendini göstermeye çalışacak.

Sezona iyi başlayamayan ve formu eleştirilen 26 yaşındaki oyuncuyla, Okan Buruk'un Portekiz yolculuğu öncesinde özel olarak görüşerek terapiye aldığı ve kendisine çok güvendiğini söylediği ifade edildi.

Ayrıca Victor Osimhen'in de takım arkadaşına destek vererek başarılı olacağına inandığını belirttiği öğrenildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Osimhen'den Barış Alper Yılmaz'a destek
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