Paris Saint Germain, Slovan Bratislava’yı farklı geçti!

Paris Saint Germain'in gollerini 17 ve 23. dakikalarda Ousmane Dembele, 31, 47 ve 57. dakikalarda Ferran Torres ile 87. dakikada Fabian Ruiz kaydetti. Slovan Bratislava'da fileleri 58. dakikada Suleiman Camara havalandırdı.

Bu sonucun ardından Paris Saint Germain lig etabına 3 puanla başladı.

Yaya Toure yönetimindeki Slovan Bratislava ise ilk haftayı puansız kapattı.

Paris Saint Germain, lig etabının ikinci haftasında Manchester City deplasmanına konuk olacak. Slovan Bratislava ise Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör