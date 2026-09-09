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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Real Madrid Inter'i yıktı

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Real Madrid Inter’i yıktı
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Real Madrid sahasında İnter'i 2-1 mağlup etti. İlk yarıda attığı gollerle fişi çeken İspanyol ekibine galibiyeti 14. dakikada Mbappe ve 23'te Valverde getirdi. İtalyan temsilcisinin tek sayısını ise 77'de Augusto kaydetti. Öte yandan kırmızı kart cezası bulunan Arda Güler mücadelede forma giymezken karşılaşma öncesi Devler Ligi'nde 2025-26 sezonunun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü teslim aldı. İnterli Hakan Çalhanoğlu ise ilk 11 başladığı maçta 60 dakika sahada kaldı. Diğer sonuçlar: AEK-LASK: 1-0, C.Brugge-A. Villa: 2-3, B.Dortmund-Villarreal: 3-2, Lille-R.Betis: 2-3, Porto-M.City: 0-2.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REAL MADRİD #INTER

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Real Madrid Inter'i yıktı
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