Rekortmen!

2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. Finalde İtalya'yı 3-2 devirerek şampiyonluğa uzanan A Milli Takımımızda maçın yıldızı değişmedi: Melissa Vargas… İstanbul'da düzenlenen ve Vodafone'un Teknoloji Sponsoru olarak 5G teknolojisiyle imza attığı şampiyonada tüm istatistikler altüst oldu. Vodafone 5G'nin eşzamanlı bağlantı özelliğiyle ölçülen verilere göre; şampiyonanın en hızlı, en güçlü ve en yükseği Melissa Vargas oldu.

3 REKOR BİRDEN KIRDI

Milli takımın Küba asıllı Malatyalı yıldızı Vargas, turnuva boyunca rakiplerine adeta gözdağı verdi. Vodafone 5G destekli İleri Voleybol Teknolojileri ile yapılan resmi ölçümlere göre; Vargas, 109 km/s ile turnuvanın en hızlı servisini attı, 105,4 km/s ile en hızlı smacı vurdu, 3,1 metre ile en yüksek smaç yüksekliğine ulaşan isim oldu.

5G İLE ANLIK ÖLÇÜM

SERVİS hızı, smaç hızı ve yüksekliği, challenge sistemi ve canlı 'içeride-dışarıda' kararları Vodafone 5G teknolojisi ile anlık olarak hem tribündeki hem de ekran başındaki voleybolseverlere ve uluslararası yayıncılara ulaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "3 yıl önce Şahin Gözü teknolojisini Sultanlar Ligi'ne entegre ederek yeni bir dönem başlatmıştık. Şimdi de 5G'nin güçlü bağlantısını Avrupa Şampiyonası'na taşıdık. Maçın seyrini değiştiren tüm kritik anları ölçümledik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör