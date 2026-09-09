Rui Borges: Galatasaray şansın yardımıyla gol attı

"TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Sporting taraftarlarının desteğinin kendileri için önemine dikkat çeken Borges, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için bu desteğin devam etmesini istedi.

Rui Borges: "Taraftarlarımızın desteği böyle devam etsin! Her şeyden önce, Şampiyonlar Ligi'nde tüm stadyumun desteği çok önemli. Ligde de öyle. İşte bu yüzden baştan sona bu enerjiyi ve desteği istiyorum. Her şey her zaman yolunda gitmeyecek ve işler yolunda gitmediğinde bu desteğe daha çok ihtiyacımız olacak. Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir şey başarabilmemiz için buna ihtiyacımız var."

"HÜCUMDA BAZI ŞEYLERİ DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Galatasaray'ın baskısını kırmak için hücumda farklı seçenekler üzerinde çalıştıklarını belirten Borges, oyuncularının pozisyon değişiklikleriyle rakip savunmanın dengesini bozduğunu söyledi.

Rui Borges: "Hücumda bazı şeyler üzerinde düşünmüştük. Bugün Luis Guilherme oynadı. Sonuçta pozisyon değişiklikleri için bir serbestlik oluyor. Her an pozisyon değiştirebilme imkânları var. Galatasaray'ın baskısını başka bir şekilde kırdılar. Sahip olduğumuz hareketlilik, oyun anlayışımız buydu."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör