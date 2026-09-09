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Giriş Tarihi: 9.09.2026 11:41

Samsunspor'dan Suudi Arabistan'a gitti

Samsunspor, genç futbolcu Ali Badra Diabate'nin Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al-Qadsiah'e transfer olduğunu açıkladı.

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İHA
Samsunspor’dan Suudi Arabistan’a gitti
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Samsunspor Kulübü, Ali Badra Diabate'ye 'Atatürklü Arma' altında verdiği mücadele ve kulübe sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ali Badra Diabate. Atatürklü Arma altında verdiğin mücadele ve kulübümüze sağladığın katkılar için teşekkür ederiz. Tüm emeklerin için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Samsunspor'un Ali Badra Diabate'yi 100 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, oyuncunun Al-Qadsiah'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu öğrenildi.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Samsunspor'dan Suudi Arabistan'a gitti
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