Selçuk İnan: "Galatasaray çok güçlü bir takım"





"GERGİNLİKLERİN HEPSİ BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞİYOR"

Futbolda yaşanan gerginliklerle ilgili de konuşan Selçuk İnan, "Tabii gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktörler olarak, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce, doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Daha önce de sizinle yapmış olduğum röportajda hep belirttiğim gibi bazen agresif olabiliyoruz, bazen sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla bir rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine bir saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem, hele ki Galatasaray maçında hiç istemem. Ama maalesef ki bu tür gerginlikler bizim ülkemizde fazlasıyla meydana geliyor" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A KARŞI OYNUYORSANIZ BÜTÜN OYUNCULAR İYİDİR, GÜÇLÜDÜR"

Galatasaray'ın kadrosundaki eksiklerin kendileri için avantaj olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtan İnan, "Tabii avantaj, dezavantaj olarak bakmamak lazım. En azından ben öyle bakmıyorum. Galatasaray'a karşı oynuyorsanız bütün oyuncular iyidir, güçlüdür. Çünkü çok önemli oyunculara sahipler. Biri oynamazsa diğeri oynuyor. Ben bu konuda hani 'bu oyuncu olmazsa bizim işimize çok yarayacak' diye bir şey söyleyemem. Dediğim gibi herkes iyi oyuncu büyük takımlarda" şeklinde konuştu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör