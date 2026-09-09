Son dakika haberi: Galatasaray, Sporting’e takıldı! Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftayı puansız geçti

Sporting, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Jose Alvalade Stadyumu'nda oynandı.
Kritik maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çaldı. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlendi.
Zorlu müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Bram Van Driessche görev aldı.
Galatasaray, Sporting deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Sporting'in gollerini 27. dakikada Geny Catamo, 57. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 63. dakikada Rodrigo Zalazar kaydetti. Galatasaray'da fileleri 6. dakikada kendi kalesine Gonçalo Inacio havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasını puansız geçti.
Portekiz temsilcisi Sporting ise Devler Ligi'nde lig etabına 3 puanla başladı.
Sporting, lig etabının ikinci maçında Lens deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray ise İstanbul'da Barcelona'yı konuk edecek.
Sporting Lizbon - Galatasaray: 3-1
Goller: 6' Gonçalo Inacio (KK), 27' Geny Catamo, 57' Luis Suarez (P), 63' Rodrigo Zalazar
İLK 11'LER
Sporting Lizbon: Rui Silva, Vagiannidis, Quaresma, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Guilherme, Suarez.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi: 0-1.
7. dakikada Batrakov'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın zayıf olan sağ ayağıyla çıkardığı şutta top, kaleci Rui Silva'da kaldı.
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.
37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
54. dakikada Sporting penaltı kazandı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Suarez, kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Suarez, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.
63. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sallai ile ceza sahası dışında sol çaprazda ikili mücadeleye giren Guilherme'nin yerde kalmasıyla kazanılan faulde topun başına Zalazar geçti. Uruguaylı futbolcunun sert şutunda top yakın direk dibinden ağlara gitti: 3-1.
71. dakikada seri paslaşmalarla gelen Sporting'de Altimira, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda iyi yer tutan Uğurcan, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
83. dakikada sağ kanatta ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Sara kullandı. Brezilyalı oyuncunun sert bir şekilde orta şut karışımı vuruşunda kaleci Rui Silva son anda tokatlayarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Mücadele 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Başakşehir maçının ilk 11'inde mecburi 2 değişikliğe gitti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Başakşehir müsabakasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı Sporting karşısında kullanamadı.
Buruk, bu oyuncuların yerine Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz'ı 11'de oynattı.
Okan Buruk, sol stoper bölgesinde bek oyuncusu Ismail Jakobs'u görevlendirdi.
Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan ve 4. haftadaki Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde riske edilmemesine rağmen sonradan sakatlanan Lemina'nın oyuna giren kaptan Abdülkerim Bardakcı, Sporting mücadelesinde de yedek bekledi.
Abdülkerim'in yanı sıra yeni transferlerden stoper El Chadaille Bitshiabu'yu yedekte tutan Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yanında Senegalli sol beki oynattı.
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, Sporting müsabakasıyla ilk kez bir resmi maçta kadroya alındı.
Sarı-kırmızılı ekibin Almanya'nın Leipzig takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız stoper, Sporting mücadelesine yedeklerde başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Rafael Leao, ilk kez altyapısından çıktığı Sporting'e rakip oldu.
Yetiştiği yeşil-beyazlı kulüpten 2018'de 18 yaşındayken olaylı şekilde ayrılan Leao, Fransa'nın Lille ve İtalya'nın Milan takımlarında oynadıktan sonra bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.
Portekizli milli futbolcu, 2018'deki ayrılıktan sonra ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip sıfatıyla geldi. Yıldız futbolcu, müsabakaya yedekler arasında başladı.
Galatasaray, Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.
Avrupa serüveninde 1956-1957 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı.
Sporting, Avrupa kupalarında 341. maçına çıkan Galatasaray'ın mücadele ettiği 114. farklı takım oldu.