Teknik ekibe takviyeler

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TEKNİK direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir'in çalışma ekibine bordo- mavili kulübün altyapısından yetişen Ergin Keleş katıldı. Keleş, yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. Geçen hafta Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin'in yardımcılığını yürüten genç antrenör, Başkent temsilcisindeki görevinden ayrılarak bordo- mavili kulüple anlaştı. Ayrıca Porto'nun hocası Francesco Farioli'nin ekibinde uzun süredir analiz sorumluluğu görevini yürüten Osman Kul da teknik ekibe dahil oldu.