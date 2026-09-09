Vlahovic disiplinde!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, dün PFDK'ya yapılan sevkleri açıklarken Beşiktaş büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan karşılaşmada siyahbeyazlıların forveti Dusan Vlahovic ve sarı-lacivertlilerin stoperi Milan Skriniar arasında gerginlik yaşanmıştı. Sırp santrfor bu tartışmada rakibine bir el hareketi yapmıştı. Vlahovic bu yüzden dün "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Bu maddenin içeriğinde, futbolcuların 2 ila 5 müsabakadan men cezası alacağı yazıyor. Beşiktaş Kulübü, sevkin ardından Vlahovic'in hakkını koruyacaklarına yönelik şu açıklamayı yaptı:

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

"Bu sevk, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahovic'in sevk edilmesi kabul edilemez. TFF ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bir kez daha göstermiştir. Kulübümüzün ve futbolcumuzun hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağız." Öte yandan, aynı maçın ardından açıklamalarda bulunan F.Bahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve kulüp başkanı Aziz Yıldırım da "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle 38. maddeden disiplinlik oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör