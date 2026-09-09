Vur pençeyi aslanım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında bu akşam Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Norveçli Espen Eskas düdük çalacak. Geçen sezon Devler Arenası'nda son 16 turuna kadar yükselen sarıkırmızılı takım, bu yıl başarısını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Rakibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan Cimbom, Lizbon deplasmanından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor.

AÇILIŞ MAÇLARINDA ZORLANIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında oynadığı son 10 ilk hafta mücadelesinde sahadan yalnızca 1 galibiyetle ayrılabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

RAFAEL LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao, görev alması durumunda eski takımına karşı mücadele edecek. Sporting altyapısında yetişen Leao, 2018 yılında Lille'e transfer oldu. 27 yaşında futbolcu daha sonra Milan'da forma giydi. Ayrıca sarı-kırmızılıların yeni transferi Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez oynayacak.



4 ÖNEMLİ EKSİK

Süper Lig'de Başakşehir ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo ile kaleci Günay Güvenç bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.



BATRAKOV HIRS KÜPÜ

SARI-KIRMIZILI takımın, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov, kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye hazırlanıyor. Avrupa sahnesinde kendini göstermek için çok hırslı olduğu kaydedilen genç 10 numaranın, Sporting maçına kendini özel olarak hazırladığı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da özel olarak ilgilendiği Rus oyuncunun yaratıcılığı ve bireysel yeteneğinin hücumda fark oluşturabileceğini düşündüğü aktarıldı.



OYNAYABILECEK DURUMDA!

Başakşehir karşısında Lemina'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında oyuna dahil olan Abdülkerim Bardakcı da sol ayağından problem yaşamıştı. Sporting deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemeyen milli futbolcunun oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoperin durumuyla ilgili Okan Buruk, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Abdülkerim haberi nereden çıktı bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da... Herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör