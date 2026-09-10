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Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:29

1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılışında yarın saat 20.00'de oynanacak SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor mücadelesini hake Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

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AA
1. Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
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