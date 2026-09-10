1. Lig’de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol 1.Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker
17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş
20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13 Eylül Pazar:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman