Barça ve PSG şov yaptı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibini karşı karşıya getiren maçta Barcelona, sahasında Feyenoord'u Raphinha (2), Karim Adeyemi, Lamine Yamal ve Gabriel Jesus'un golleriyle 5-1 yendi. Cimbom'un bir diğer rakibi PSG, Sloven Bratislava'yı Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'le 6-1 mağlup etti. Yine sarı-kırmızılılarla rakip olan Stuttgart, Viking'i 3-1'lik skorla geçti. Diğer sonuçlar şöyle: Napoli- Arsenal: 0-1, Liverpool-Atletico Madrid: 2-1.