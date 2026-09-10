CANLI | Fenerbahçe - Roma | Maçta ilk 11’ler belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41'İNCİ MAÇ

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 41'inci maçına çıkacak. Fenerbahçe daha önceki karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 42 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 70 gol gördü.

ROMA İLE İLK RESMİ MAÇ

Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Roma ile ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Daha önce iki ekip 2014 yılında hazırlık maçında rakip oldu. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.