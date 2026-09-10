Esenler Erokspor’da Hikmet Karaman dönemi!

Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor, deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.



EROKSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma yolunda play-off finalinde Çorum FK'ya elenen Esenler Erokspor, sezona teknik direktör Mustafa Gürsel ile başladı. İstanbul ekibi, Gürsel yönetiminde ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamadı.

4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Erokspor, 4 puanla 17. sırada düşme hattında bulunuyor. Bunun üzerine Esenler Erokspor'un son oynadığı maçta evinde Kayserispor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Mustafa Gürsel'in istifası kabul edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör