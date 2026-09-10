Fenerbahçe’ye stat müjdesi!

Yönetim, kapasitenin 64 bin kişiye çıkacağı projesini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde ortaya koyduğu stat kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılması ile ilgili dev projeyi tamamladı. Geçtiğimiz cumartesi günü kulüp başkanlarını ağırladığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da proje sunuldu ve onayı alındı. Dün kulübün resmi sitesinden detaylar taraftarlarla paylaşıldı. Planlama için şu bilgiler verildi: "İlk etapta çelik imalatların siparişi verilecek ve ardından betonarme imalatı bittikten sonra çelik ayaklar yerleştirilecek. Çalışmaların en önemli aşamalarından biri olan stadın çatısının yükseltilmesi kapsamında mevcut çatı özel krikolar kullanılarak yaklaşık 6 metre yukarı kaldırılacak. Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

GELİR 25 MİLYON EURO ARTACAK

Yaklaşık 50 milyon Euro maliyetle Kadıköy'ün kalbinde yer alan stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkarken; kulübümüzün tahmini yıllık gelir artışının, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon Euro olması planlanıyor." İnşaat süresi 12 ay olarak belirlenirken çatının yükselme aşamasında birkaç maçın başka statta oynanacağı da aktarıldı.

MEVCUT BÜTÇEYE YÜK BINMEYECEK

F.BAHÇE yöneticisi Nihat Özbağı kapasite artışından sonra stadın dış kaplama sürecinin başlayacağı ve böylelikle iç atmosferde tam akustiğin sağlanacağını da söyledi. Açıklamada, "Daha önce stadı inşa ederken 'Kendi imkânlarımızla yaptık' cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın desteğiyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız" ifadeleri dikkat çekti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

F.Bahçe yöneticisi Nihat Özbağı açıklamasında, "Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıaline teşekkür ederiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör