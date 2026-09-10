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Giriş Tarihi: 10.09.2026 16:47

Fransa, Infantino'ya verdiği desteği çekti!

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti.

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AA
Fransa, Infantino’ya verdiği desteği çekti!
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Fransa Futbol Federasyonu, Gianni Infantino hakkında bir açıklama yaparak desteğini çektiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Infantino'ya desteği geri çekme kararının" oybirliğiyle alındığı belirtilerek FIFA'nın yönetim yapısında köklü reform gerektiği vurgulandı.

"ŞEFFAF KARAR ALMA SÜRECİ OLMAKSIZIN..."

Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.

SEÇİM 2027'DE

Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya Futbol Federasyonları da başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiğini açıklamıştı.

FIFA başkanlığı seçimleri Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027'de yapılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GİANNİ INFANTİNO #DÜNYA KUPASI #FRANSA #FIFA

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Fransa, Infantino'ya verdiği desteği çekti!
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