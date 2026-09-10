Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: Ana hedefimiz Avrupa

İzmir'in köklü kulübünde, Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic yönetiminde 4 yıldır başkanlığı sürdüren Danimarkalı Ankersen, transferler, mali yapı ve hedefleriyle ilgili konuştu.

Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen yaklaşık 500 soruyu derleyerek kulübün geleceğine yön veren stratejik hedefleri, transfer politikasını ve tesisleşme hamlelerini detaylı bir şekilde paylaştı. Ankersen, Göztepe yönetiminin yalnızca bir veya iki başarılı sezon planlamadığını vurguladı.

"GÜÇLÜ BİR KULÜP İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki yıllarda sürekli büyüyebilecek bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini ifade eden Danimarkalı futbol adamı, "Biz sadece bir veya iki sezon başarılı olan değil, önümüzdeki 5 ila 10 yıl boyunca büyümeye devam edebilecek sağlam ve güçlü bir kulüp inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Göztepe yönetimi olarak 4 yıl önce kulübe yatırım yaptıklarında Türkiye'de alışılagelmiş kalıpların dışına çıkan bir proje hedeflediklerini belirten Ankersen, bu sürecin temel taşlarını aktardı. Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı, kendine özgü, yüksek tempolu ve doğrudan hücumu hedefleyen dikey bir oyun anlayışını benimsediklerini vurgulayan Ankersen, hedeflerinin kariyerinin sonuna gelmiş isimler yerine gelişim potansiyeli yüksek genç yetenekler ile başarıya ulaşmak olduğunu ifade etti.

"5-6 MİLYON EURO AÇIK VAR"

Kulübün kendi kendine yeten bir finansal yapıya kavuşmasının ilk günden bu yana en büyük öncelikleri olduğunu kaydeden Başkan Ankersen, ilk yatırım aşamasının ardından masrafların kendi gelirleriyle karşılandığı bir düzen kurduklarını söyledi. Geçen süre zarfında kat edilen mesafeden gurur duyduklarını dile getiren deneyimli futbol adamı, Türkiye'de her anlamda rekabetçi ve örnek gösterilen bir kulüp yapısı inşa ettiklerinin altını çizdi. Camianın en çok merak ettiği konulardan biri olan oyuncu satışlarına açıklık getiren Rasmus Ankersen, bu kararların üç temel sebebe dayandığını açıkladı. Kulübün yıllık yaklaşık 5 ila 6 milyon Euro işletme zararı olduğunu hatırlatan Ankersen, finansal sürdürülebilirlik ilkeleri gereği bu açığı kapatmak adına zaman zaman oyuncu satışı yapmanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

"POTANSİYELLİ İSİMLERİ KEŞFEDİP PARLATMAYA DEVAM"

İkinci neden olarak Avrupa'nın dev liglerinden gelen cazip teklifleri gösteren Ankersen, oyuncuların kariyer hedeflerinin önüne geçmenin takım içi motivasyonu olumsuz etkileyeceğini belirtti. Satış politikalarının üçüncü ayağını kulübün genç yetenekler için cazibe merkezi haline getirilmesinin oluşturduğunu belirten Ankersen, Göztepe'yi bir gelişim basamağı olarak gören hırslı futbolcuların, burada sergileyecekleri performansın ardından daha üst seviyelere transfer olabileceklerini bilmelerinin yeni yetenekleri takıma kazandırmada en büyük koz olduğunu vurguladı.

"GİDİP HAZIR ROMULO ALAMAYIZ"

Ankersen, transfer stratejisi doğrultusunda ayrılan isimlerin yerine doğrudan yüksek bonservisli oyuncular almak yerine potansiyelli isimleri keşfedip parlatmayı sürdüreceklerini kaydederek, geçen yıl Leipzig'e sattıkları Romulo örneği üzerinden, "10 milyona sattığımız bir oyuncunun yerine 10 milyon harcayamayız. Gidip hazır bir Romulo satın alamayız. Romulo'yu henüz kimse fark etmemişken almalı, o potansiyeli görmeli ve ardından o potansiyeli gerçek bir oyuncuya dönüştürmeliyiz. Göztepe'deki modelimiz bu. Elbette bu riskleri de beraberinde getiriyor. Hatalar yapıyorsunuz. Her zaman doğruyu tutturamıyorsunuz. Ama bence son iki yılda kulübe katılan ve özgeçmişlerine bakıldığında belki o kadar da etkileyici olmayan ama bizim için çok iyi iş çıkaran pek çok oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEF AVRUPA"

Göztepe'nin ana hedefinin Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu belirten Rasmus Ankersen, bu hedefe ulaşmak için mali disiplinden ve rekabetçi yapıdan taviz vermeyeceklerini vurguladı. Rakip takımların tek bir oyuncuya Göztepe'nin tüm kadro bütçesinden fazla kaynak ayırabildiği bir ortamda mücadele ettiklerine dikkat çeken Ankersen, aşırı harcamalar yaparak kulübün geleceğini riske atan kulüplerin durumuna düşmeyeceklerini, hedeflerinin önümüzdeki 5 ila 10 yıla damga vuracak sağlam bir sistem kurmak olduğunu ifade etti. Adana Demirspor üzerinden örnek veren Ankersen, "Birkaç sezon boyunca aşırı harcama yapıp ardından iki kez küme düşen bir Adana Demirspor örneği gibi olmak kesinlikle istemiyoruz" dedi. Göztepe'nin hedefleri arasında rekabetçi bir takım oluşturmak, Avrupa kupalarında yer almak ve sportif başarıyı kalıcı hale getirmek bulunurken Ankersen, bütün bunların kulübün mali yapısını tehlikeye atmadan yapılabileceğine inandıklarını belirtti.

"KADRO DERİNLİĞİ GEÇEN YILDAN GÜÇLÜ"

Sakatlıklar nedeniyle sezona bazı mevkilerde uyum sorunlarıyla başladıklarını ancak kadro derinliğinin geçen yıla göre daha güçlü olduğunu aktaran Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, altyapı ve tesisleşme hamlelerine de değindi. Arazi tahsis süreçlerinin devam ettiğini ve dünya standartlarında bir akademi kurma kararlılığında olduklarını belirten Ankersen, genç oyunculara şans verme misyonunun doğal dalgalanmaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

"STOILOV TRANSFERDE TAM YETKİ VE ONAY SAHİBİ"

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un transfer süreçlerinde tam yetki ve onay sahibi olduğunu dile getiren Ankersen, tecrübeli çalıştırıcıya olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek taraftarları zorlu süreçte takıma ve oyunculara destek olmaya davet etti. Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan Bulgar teknik adamın Göztepe'de kalmak için Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinden gelen önemli bir teklifi geri çevirdiğini söyleyen Ankersen, "Kendisine büyük bir saygı borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Son iki sezonda elde ettiğimiz başarılarda en önemli itici güçlerden biri kendisi oldu. Bu yaz, Göztepe projesine olan bağlılığı nedeniyle Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinden gelen önemli bir teklifi reddetti. Kendisine büyük bir saygı borçluyuz. Benim tam desteğime sahip ve bundan sonra da bu desteğe sahip olmaya devam edecek" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör