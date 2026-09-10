Her zaman favori Trabzon’dur

Trabzonspor
'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir
, kısa sürede etkisini gösterdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, G.Birliği karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyetle görkemli bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, Çimşir'in karşılaşma öncesi konuşmasını paylaştı. Geçmişin önemi olmadığını ifade eden deneyimli hoca, "Şuna inanın; siz iyi oyuncularsınız. Burada belirleyici olan sizsiniz.
Bir hedef var ve onu gerçekleştirebilecek kalitedesiniz" diye konuştu. Rakibi maça ortak etmemelerini söyleyen Çimşir, "Biz oyuna başladığımızda sahadaki rakip şunu hissedecek: 'Biz buradan çıkamayız.'
İlk 15-20 dakika yüksek şiddetle başlayacağız. Bu kadro, her çıktığı müsabakanın favorisidir"
ifadeleriyle galibiyetin ateşini yaktı.
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Mete Efendioğlu - Editör