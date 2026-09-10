Kartal’dan Roma’ya üçlü savunma!

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Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi bugün açacak Fenerbahçe'de Guendouzi, UEFA'dan aldığı 2 maçlık ceza, Asensio da sakatlığ ı nedeniyle yok. Teknik direktör İsmail Kartal, İtalya Ligi'ne hzılı başlayan ve 3'te 3 yapan Roma karşısına 3-4-3 oyun sistemiyle çıkacak. Asensio'nun yokluğunda Greenwood'un hücumdaki rolü de önem kazandı. İngiliz yıldızın forvet arkasında veya hücum hattının sağında konumlandırılması seçenekler arasında yer alıyor. Tecrübeli hoca, Greenwood'un yeteneğinden ve ceza sahasına yaptığı koşulardan faydalanmak istiyor. Roma'nın oyun planı da öncelikli olarak İngiliz futbolcuyu durdurmak üzerine. Kadıköy'deki buluşma saat 19.45'te.