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Giriş Tarihi: 10.09.2026 22:57

Levent Mercan: “3 puanı kaçırdık”

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Levent Mercan: 3 puanı kaçırdık
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Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Roma ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Levent Mercan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk dakikadan itibaren iyi, akıllı, sabırlı oynadık. Çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. 3 puanı elimizden kaçırdık, böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmalıyız. Ligde aynı seviyede devam etmeliyiz. Kendi performansıma bir şey demeyeyim. Mücadele etmeye, oyunu sakinleştirmeye, topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştım. Hoca böyle bir tercih yaptı, ben de nerede olursa olsun elimden geleni yaptım."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Levent Mercan: “3 puanı kaçırdık”
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