PFDK kararları açıklandı! İşte verilen cezalar...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı oyuncu Dusan Vlahovic'in, Fenerbahçe maçında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdi.PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:"1- İstanbul Başakşehir FK Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in, 04.09.2026 tarihinde oynanan Başakşehir FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Başakşehir FK sporcusu Umut Dilan Bozok'un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,2- Galatasaray'ın, 04.09.2026 tarihinde oynanan Başakşehir FK-Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün Kuzey Üst E-Kuzey Alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Galatasaray idarecisi Metin Öztürk hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,Aynı müsabakada Galatasaray masörü Batuhan Erkan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray masörü Ozan Abaylı'nın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray masörü Serdal Yılmaz'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Mestan Hüseyin Çilekçi'nin, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,3- Erzurumspor FK antrenörü Ziya Akçeken'in, 05.09.2026 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Konyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,4- Fenerbahçe'nin, 05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto tribün C-D-E, Maraton Üst tribün A-B-C-H, Kuzey tribün C-D-E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında; müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,Fenerbahçe sporcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-d maddesi uyarınca 500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)5- Beşiktaş'ın, 05.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün Kuzey G, H, O, P bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Dusan Vlahovic'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,6- Kasımpaşa'nın, 06.09.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Kasımpaşa antrenörü İlker Püren'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,7- Kocaelispor Kulübünün, 06.09.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Samsunspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,8- Trabzonspor hakkında; 06.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka öncesi kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında; müsabaka öncesi kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,9- Gençlerbirliği Kulübü teknik sorumlusu Metin Diyadin hakkında, 06.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,10- Göztepe'nin, 07.09.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu tribünü Doğu 213, Güney tribünü Güney 219, Kuzey tribünü Kuzey 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada Göztepe sporcusu Ogün Bayrak'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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