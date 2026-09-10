Romelu Lukaku: "iyi bir netice almak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçı öncesi açıklama yaptı.

Lukaku yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şiddeti, yoğunluğu yüksek bir maç olacak. Zor bir maç olacak. Roma ile ilgili şunları söyleyebiliriz. Çok yüksek yoğunlukta oynayabilen bir takım Roma takımı. Sürekli olarak pozisyon değişiklikleri yapabiliyorlar. Ofansif anlamda da aynı şekilde kaliteli bir takım. Bireysel anlamda da kaliteli oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum Roma'nın. Aynı şekilde iyi bir teknik adamları var ve iyi bir şekilde çalıştıklarını, iyi gittiklerini söyleyebilirim. Ama elbette biz de kendi adımıza onları zor duruma düşürecek çalışmalarımızı yaptık. Bu anlamda kendi hazırlığımızı yapıyoruz tabii ki, onları zor duruma düşürebilmek ve iyi bir netice elde edebilmek için. Tabii ki, bizim de bulacağımız boş alanlar olacak. Dolayısıyla, biz de oynayacağımız maçta yaratacakları boş alanları değerlendirmek ve iyi bir netice almak istiyoruz." dedi.

NENE: "ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Dorgeles Nene ise "Zor maç olacağını biliyoruz. Tabii ki biz sahada elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Bu motivasyona da sahibiz. 3 puanı alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini sahada kolektif olarak sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör