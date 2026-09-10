Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de 5. hafta başlıyor! İşte program...
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:52

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta yarın oynanacak Beşiktaş - Erzurumspor FK maçıyla başlayacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Trendyol Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! İşte program...
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor
17.00 Samsunspor - Çorum FK
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe
20.00 Konyaspor - Trabzonspor

13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir
20.00 Galatasaray - Kocaelispor

14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ERZURUMSPOR FK #GALATASARAY #BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta başlıyor! İşte program...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA