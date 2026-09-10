Trendyol Süper Lig’de 5. hafta başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Bu hafta lider Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

Süper Lig'de 5. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK



12 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

17.00 Samsunspor - Çorum FK

20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

20.00 Konyaspor - Trabzonspor



13 Eylül Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

20.00 Galatasaray - Kocaelispor



14 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör