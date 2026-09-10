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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Veliaht Prens

R.Madrid’de geçen sezonki oyunuyla “Şampiyonlar Ligi’nde Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu” ödülüne layık görülen Arda Güler’i, İspanyollar öve öve bitiremedi

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Veliaht Prens
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REAL Madrid'de forma giyen gururumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşılaşmasından kalan kırmızı kart cezası nedeniyle İnter maçında yoktu. Milli yıldız, Madrid'in kazandığı mücadele öncesinde Santiago Bernabeu'da geçtiğimiz sezonki performansıyla "Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülüne layık görülürken hediyesini Luis Figo'nun elinden aldı. İspanyollar, sahaya çıktığı kıyafetlere dikkat çekti. Takım arkadaşları ısınmaya devam ederken orta yuvarlağa doğru yürüyen 21 yaşındaki yeteneğin üzerinde forma veya kulüp eşofmanı yerine logosuz siyah bir tişört, geniş kesim pileli siyah pantolon ve beyaz spor ayakkabı vardı. Tarzı için İspanya'da "Arda Güler büyüyor" ifadeleri kullanıldı. Kombinin gösterişli olmamasına vurgu yapılırken "Veliaht prens havası" sözleriyle tarif edildi. Milli futbolcunun saç kesimine de 10 üzerinden 9 verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#REAL MADRİD #ARDA GÜLER

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Veliaht Prens
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