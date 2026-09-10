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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Yalçın ve Guardiola’yı örnek alıyorum

Süper Amatör Lig ekibi Turgutluspor, göreve Zeynep Mestan’ı getirerek kulübün ilk kadın teknik direktörünü duyurdu. 22 yaşındaki çalıştırıcı, Pep Guardiola ve Sergen Yalçın’ı örnek aldığını söyledi

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Yalçın ve Guardiola’yı örnek alıyorum
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İlk kez Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevinde ezber bozan bir tercihe imza attı. Yönetim, yeni sezonda A takımın başına Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle görevine başlayan 22 yaşındaki isim, böylece Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü oldu. İzmir doğumlu olan Mestan, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak bu kez saha kenarında oturacak. Sorumluluğunun farkında olduğunu söyleyen Zeynep Mestan, "Umarım ilerleyen vadelerde kadının yerini Türk futbolunda daha da sağlam hale getireceğiz. Bununla ilgili ilk adımı attım. Avrupa'dan Pep Guardiola'yı, Türkiye'den de Sergen Yalçın'ı örnek alıyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yalçın ve Guardiola’yı örnek alıyorum
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