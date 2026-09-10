Yalçın ve Guardiola’yı örnek alıyorum

İlk kez Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevinde ezber bozan bir tercihe imza attı. Yönetim, yeni sezonda A takımın başına Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp binasında düzenlenen imza töreniyle görevine başlayan 22 yaşındaki isim, böylece Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü oldu. İzmir doğumlu olan Mestan, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı.Sorumluluğunun farkında olduğunu söyleyen Zeynep Mestan, "Umarım ilerleyen vadelerde kadının yerini Türk futbolunda daha da sağlam hale getireceğiz. Bununla ilgili ilk adımı attım.diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör