Alexander Nübel: “Bu güzel hissettiriyor”

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Nübel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Stadımızın konumu gerçekten harika. Bu taraftarla, bu atmosferde oynamak büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla iyi vakit geçireceğiz. Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra ciddi oynamamız çok önemliydi. İlk dakikadan itibaren bunu hiç bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Performansımızdan dolayı çok mutluyum."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör