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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:32

Alvaro Morata'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "En iyi 3 forvetten biri"

Galatasaray'ın eski santrforu Alvaro Morata, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için övgü dolu sözler kullandı. İşte İtalyan golcünün açıklamaları...

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Alvaro Morata’dan Osimhen’e övgü dolu sözler! En iyi 3 forvetten biri
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Galatasaray'ınn eski futbolcusu Alvaro Morata da İspanyol kanalı Sporty TV'ye verdiği röportajda Osimhen'den övgüyle bahsetti.

"EN İYİ 3 FORVETTEN BİRİ"

Morata, "Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray'dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen" dedi.

"ONUNLA OYNAMAKTAN ÇOK KEYİF ALDIM"

Morata ayrıca, "Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor'un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki 'Topu boşluğa at, ben golü atarım' gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri" sözlerini de sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİCTOR OSİMHEN #ALVARO MORATA #GALATASARAY

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Alvaro Morata'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "En iyi 3 forvetten biri"
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