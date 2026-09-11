Alvaro Morata'dan Osimhen'e övgü dolu sözler! "En iyi 3 forvetten biri"

"ONUNLA OYNAMAKTAN ÇOK KEYİF ALDIM"

Morata ayrıca, "Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor'un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki 'Topu boşluğa at, ben golü atarım' gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri" sözlerini de sarf etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör