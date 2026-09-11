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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Aslan’ın paniği yenilgiyi getirdi

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Aslan’ın paniği yenilgiyi getirdi
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G.Saray'ın Sporting'e mağlubiyeti Portekiz basınında geniş yer buldu. İşte yaz transfer döneminde F.Bahçe'nin kapısından dönen Luis Suarez'e dikkat çekilen manşetlerden yansıyanlar:
A BOLA: "Aslanlar'ın, Türkleri 'Türk gibi oynamaya' zorlaması biraz zaman aldı.
RECORD: Sporting, geri dönüşle gelen bir zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
Aslanlar, 5. dakikada kendi kalesine attıkları golle geriye düşseler de kazandılar.
TRIBUNA EXPRESSO: Galatasaray tüm imkânlarını seferber etti. Sporting, talihinin dramatik bir şekilde değiştiğine tanık oldu. İstanbul ekibi, neredeyse rakip takımın (F.Bahçe) safına geçen forvetin (Luis Suarez) attığı golle döndü.
ZEROZERO: Galatasaray'ın yaşadığı panik, Sporting'in işini kolaylaştırdı.
Maça oldukça durgun başlayan ev sahibi, savunmada yaptığı hatanın bedelini ödedi. Ancak galibiyeti iki duran top getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Aslan’ın paniği yenilgiyi getirdi
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