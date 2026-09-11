Aslan’ın paniği yenilgiyi getirdi

G.Saray'ın Sporting'e mağlubiyeti Portekiz basınında geniş yer buldu. İşte yaz transfer döneminde F.Bahçe'nin kapısından dönen Luis Suarez'e dikkat çekilen manşetlerden yansıyanlar:"Aslanlar'ın, Türkleri 'Türk gibi oynamaya' zorlaması biraz zaman aldı.Sporting, geri dönüşle gelen bir zaferin ardından Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.Galatasaray tüm imkânlarını seferber etti. Sporting, talihinin dramatik bir şekilde değiştiğine tanık oldu.Galatasaray'ın yaşadığı panik, Sporting'in işini kolaylaştırdı.Ancak galibiyeti iki duran top getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör