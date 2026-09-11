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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Avrupa’da yüzde 61 ‘Buruk’

Ligde galibiyet oranı %80’i bulan Okan Buruk’un uluslararası vitrinde karnesi %61’e geriledi

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Avrupa’da yüzde 61 ‘Buruk’
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Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor ve transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takımın karnesinde 116 galibiyet-18 beraberlik-12 yenilgi yazıyor. Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı. Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan Aslan, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK

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Avrupa’da yüzde 61 ‘Buruk’
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