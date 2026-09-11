Avrupa’da yüzde 61 ‘Buruk’

Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor ve transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor. Teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takımın karnesinde 116 galibiyet-18 beraberlik-12 yenilgi yazıyor.
Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı. Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan Aslan, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör