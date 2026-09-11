‘Ben gidersem ayrılır’

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın şok istifası sonrası yöneticileriyle birlikte mikrofonların başına gelip konuyu kapattı. Başkan sosyal medyayı suçlayıp, "Fenerbahçe camiasında alışkanlık olmuş, değerlere sahip çıkılmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye 'Tu-kaka' oldu. Herkes başkanın, yönetimin, antrenörün yerine karar veriyor. Herkes sakin olacak. Ne diyoruz, 'Mayıs ayında şampiyon olacağız.' Ne dedik, 'Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz.' Girdik mi girdik. Kiminle girdik, İsmail Kartal'la girdik. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi, İsmail Hoca'yı gördünüz. Biz hepimiz stres altındayız. İsmail hocanın kafasına 1-1'ken şişe su attılar. İstifa sebebi bu…

Takım iyi oynadı. Bir puan aldı. Biz gruptan çıkabiliriz ama bunu söylemiyoruz. Müsaade etmiyorsunuz ki. Levent oynadı, soruyorum iyi oynadı mı? Bartuğ oynadı, iyi oynadı mı? O zaman derdiniz ne? Doğruları analiz edin. Suçlama yapmayın. Biz bir aileyiz. Ben İsmail Kartal'ın büyüğüyüm. 'İstifa yok' dediysem yok. Yola devam edeceğiz. Ben ne zaman görevi bırakırsam o da isterse o zaman bırakabilir. İsmail Kartal takımı Şampiyonlar Ligi'ne soktu, ligde de şampiyon olacağız." Bu arada Yıldırım bunları söylerken Kartal'dan gazete yayına girene kadar yeni bir açıklama gelmedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör