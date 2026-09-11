Bir bilene soracak!

Siyah-beyazlılar, 2024-25 sezonunda 29 Mart'ta oynanan Galatasaray maçında TFF'den yabancı hakem talep etse de olumlu yanıt alamamıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, derbi için eski hakem Urs Meier'i İstanbul'a getirerek maçtaki kararlarla ilgili anlık olarak görüşlerini almış kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Yönetim, bu uygulamayı yeniden hayata geçiriyor. Siyahbeyazlı takım, uzman görüşü alacağı ve maçlardaki kararları inceleteceği bir hakem ile anlaşma sağladı. Buna göre danışman hakemin maçlardan sonra vereceği raporlarda itiraz edilecek durumlar ortaya çıkması halinde TFF nezdinde girişimler gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ın kamuoyuna yapacağı açıklamalarda da anlaşma sağlanan hakemin görüşleri üzerinden sağlıklı bir değerlendirme yaparak mesajlar vermeyi istediği aktarıldı.

KARTAL ZİRVE İÇİN SAHADA

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, bu akşam evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. 5. haftaya lider G.Saray'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada giren Kartal, rakibini devirip maç fazlasıyla da olsa zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.



VLAHOVIC'E 1 MAÇ CEZA

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 2-1 kazanırken karşılaşmaya Vlahovic ile Skriniar arasında yaşanan tartışma damga vurmuştu. Siyah-beyazlı takımın Sırp golcüsünün, Fenerbahçe kaptanına yaptığı el hareketi müsabaka sonrası gündemi meşgul ederken, 41. maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Vlahovic'in cezası belli oldu. Golcü futbolcuya 1 maçtan men cezası verildi. Beşiktaş karara itiraz edecek. Yapılacak başvuru kabul edilmez ve ceza kalkmazsa Vlahovic, cezasını bugün Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada çekecek. Siyahbeyazlılarda sezona müthiş bir giriş yapan Sırp forvet 3 maçta 4 gole ulaşmıştı. Çorum'a hat-trick yapmış, derbide bir gol bulmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör