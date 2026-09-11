Bodrum FK evinde siftah peşinde

Bodrum İlçe Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 448, maraton 248, kuzey ve güney kale arkaları 148, misafir tribünü ise 190 TL olarak belirlendi.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini almak istediklerini dile getirdi. 6 maç sonunda 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde ettiklerini hatırlatan Eşer, "Rakibimiz Batman Petrolspor sezona çok iyi giriş yaptı. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Genç bir takımız, yeni transferlerimiz oldu. Uyum sorununu atlattıkça sonuçlar da iyi olacaktır" dedi.

Batman Petrolspor ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör