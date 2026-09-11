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Giriş Tarihi: 11.09.2026 19:01 Son Güncelleme: 11.09.2026 19:05

CANLI | Beşiktaş - Erzurumspor maçı! İlk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5’inci haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı ağırlayacak. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Kritik maç öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

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CANLI | Beşiktaş - Erzurumspor maçı! İlk 11’ler belli oldu...
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Hyeon Gyu.

ERZURUMSPOR XI: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

5. RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, 4 kalesinde go gördü.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI | Beşiktaş - Erzurumspor maçı! İlk 11'ler belli oldu...
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