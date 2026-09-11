Emirhan Topçu: “Orkun’la bunu çalışıyoruz”

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Emirhan Topçu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Herhangi bir konsantrasyon eksikliği puan kaybına neden olabilir ama biz bu konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Savunma için şunu söyleyeyim, daha önce de söyledim, hoca savunma diye buraya geldi. En önemlisi savunma zaten biz savunma oyuncuları için. Gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak.

"ORKUN'LA ÇALIŞIYORUZ"

Orkun'la golü çalışıyoruz birkaç gündür. Oraya keseceğini biliyordum. Oraya kesti ve güzel de bir gol oldu. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir."

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