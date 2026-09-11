Fabinho'ya milli şok

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BREZİLYA Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından büyük revizyona gitti. İtalyan çalıştırıcı, aralarında Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'nun da bulunduğu birçok tecrübeli ismi gelecek planlarından çıkardı. Sambacılar'ın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda, Fabinho'nun yanı sıra kaleci Alisson ve Casemiro'ya yer verilmedi. 32 yaşındaki Fabinho, 36 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyerken 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta süre almıştı.