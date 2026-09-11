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Giriş Tarihi: 11.09.2026 15:58 Son Güncelleme: 11.09.2026 16:00

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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AA
Fenerbahçe’de Gaziantep FK maçı hazırlıkları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında dün İtalya tesilcisi Roma ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK müsabakası için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana dünkü müsabaka sonrasında istifasını açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın katılmadığı öğrenidi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Roma maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları!
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