Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Giriş Tarihi: 11.09.2026 18:31

Fenerbahçe'nin yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Fenerbahçe’nin yıldızı Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi
  • ABONE OL

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncularını açıkladı.

Fenerbahçe'nin evinde İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının golünü atan Archie Brown'ın da yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Sergino Dest (PSV), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa), Archie Brown (Fenerbahçe)

Orta saha: Martin Odegaard (Arsenal), Martin Baturina (Como)

Forvet: Michael Olise (Bayern Münih), Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA