Futbolda haftanın programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 5, Trendyol 1. Lig'de 7, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de 2, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

Yarın:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

1. Lig

Bugün:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

Yarın:

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor (Aktepe)

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor (4 Eylül)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

16.00 Ankara Demirspor-Fethiyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13 Eylül Pazar:

16.00 Serikspor-Sultan Su İnegölspor (Isparta Atatürk)

16.00 İskenderunspor-Kırklarelispor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kütahyaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 12 Bingölspor-MKE Ankaragücü (Yalova Atatürk)

18.00 Erzincan Futbol Yatırımları-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Adana 01 (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (19 Eylül)

Beyaz Grup:

Yarın:

16.30 İnegöl Kafkasspor-Somaspor (İnegöl İlçe)

16.30 Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi (Aleattin Kurt)

19.00 Adana Demirspor-Seza Çimento Elazığspor (Yeni Adana)

13 Eylül Pazar:

15.30 Sebatspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Ankaraspor-Efor Çay Erbaaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Dağılgan)

16.30 Çorluspor 1947-Hatayspor (General Basri Saran)

16.30 Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32 (Aliağa Atatürk)

19.00 Muşspor-Menemen FK (Batman Şehir)

3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.30 Fatsa Belediyespor-Amasyaspor (Fatsa İlçe)

15.30 Pazarspor-İnkılap Futbol (Pazar İlçe)

15.30 Tokat Belediyespor-Orduspor 1967 (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

16.00 Düzce Cam Düzcespor-Beykoz Anadoluspor (Düzce Şehir)

16.30 Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor (İBB 100. Yıl)

16.30 Beykoz İshaklıspor-Yalova FK 77 (Tepecik Şenol Güneş)

16.30 Kartal Bulvar Kartalimen-Karadeniz Ereğli 1980 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

13 Eylül Pazar:

16.30 Gölcükspor-Silivrispor (Gölcük Şehir)

16.30 Zonguldakspor FK-Karabük İdmanyurdu (Karaelmas K. Köksal)

2. Grup:

Yarın:

16.00 Eskişehir Anadoluspor-Bigaspor (Osmangazi Üniversitesi)

16.30 Söke 1970-Gaziemir G.O.G. (Söke İlçe)

16.30 Ayvalıkgücü Belediyespor-Kepezspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

19.00 Bucaspor 1928-1922 Akşehirspor (Yeni Buca)

19.00 Karşıyaka-Altay (Alsancak Mustafa Denizli)

13 Eylül Pazar:

16.00 Alanya 1221-Balıkesirspor (Milli Egemenlik)

16.30 Gemlik Sümerbey-Etimesgutspor (Gemlik Atatürk)

16.30 Uşakspor-Eskişehirspor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Denizli İdmanyurdu 1959-Bursa Yıldırımspor (Denizli Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

15.30 Karaman FK-Bitlis 1916 (Yeni Karaman)

15.30 Adana Adaletgücüspor-Adanaspor (Ali Hoşfikirer)

15.30 Açıkalın Erciyes 38-Yeni Mersin İdmanyurdu (Kayseri Atatürk)

15.30 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Yeni Malatyaspor (Kırşehir Ahi)

19.00 Malatya Yeşilyurtspor-Kırıkkale FK (Yeni Malatya)

19.00 Niğde Belediyesispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Niğde 5 Şubat)

13 Eylül Pazar:

15.30 ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor (Kızıltepe İlçe)

15.30 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ayos Osmaniyespor (Faruk Çelik)

15.30 1964 Silifkespor-Ağrı 1970 (Silifke Şehir)

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi:

Yarın:

15.00 Hakkarigücü-Trabzonspor (Merzan Şehir)

17.00 Fenerbahçe arsaVev-Şile Bilgidoğa (Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

17.00 Bakırköy Kadın Futbol-Sultanbeyligücü (Bakırköy Atatürk Yaşam Köyü)

17.30 Karademir Grup Kayseri Kadın FK-Amed Sportif Faaliyetler (Sümer)

13 Eylül Pazar:

15.00 Safi MCL Bentonit Ünye-Yüksekova SK (Çınarsuyu)

15.00 Haymanaspor-Beşiktaş (Haymana İlçe)

15.00 Giresun Sanayispor-1207 Antalyaspor (Giresun 75. Yıl)

16.30 Galatasaray-ABB FOMGET (Florya Metin Oktay)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör