Galatasaray’da 12 milyon Euro’luk hayal kırıklığı!

Yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın hücumuna liderlik etmesi beklenen Leroy Sane, beklentileri karşılayamadı.

Bu sezon 5 maçta da forma giyen Alman sağ kanat, skora katkı yapamadı. İsteksiz tavrı ve takım arkadaşlarıyla uyumsuz görüntüsü taraftarı adeta çileden çıkardı.

EN ÇOK KAZANAN 2. İSİM

10 top kaybıyla karşılaşmayı tamamlayan Sane, ilk devrede net bir gol fırsatını değerlendiremedi. Geçen sezondan farksız olan 30 yaşındaki futbolcu, aldığı 12 milyon Euro ile sarı-kırmızılı takımın Osimhen'den (21 milyon Euro) sonra en çok kazanan ikinci oyuncusu durumunda.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör