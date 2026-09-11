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Giriş Tarihi: 11.09.2026 22:17

İlhan Fakılı gol sayısını 2’ye çıkardı

Beşiktaş’ın kanat oyuncusu İlhan Fakılı, Erzurumspor FK ağlarını sarsarak bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı.

İHA
İlhan Fakılı gol sayısını 2’ye çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda maçın 71. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan İlhan Fakılı, Amir Murillo'nun asistinde 81. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon 6 Avrupa kupaları, 5 Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada görev alan İlhan, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
İlhan Fakılı, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK ile oynanan müsabakada da gol sevinci yaşamıştı.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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İlhan Fakılı gol sayısını 2’ye çıkardı
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