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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı!

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Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı!
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Fenerbahçe, Roma maçında İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftarın seyirden men edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.

Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır" denildi. İsmail Kartal'a tribünden su şişesi atıldığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Eylemi gerçekleştiren taraftarın attığı şişe, 65 yaşındaki teknik adama isabet ettikten sonra saha içine düştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı!
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