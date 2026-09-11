Kayserispor Başkanı Çamlı: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

Takım antrenmanını izlemek için tesislere gelen Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı; basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 6 haftada alınan 13 puanın kendilerini şımartmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Çamlı, "Allah'ın yardımı, Kayserispor'u sevenlerin duası, buradaki çalışan personelin, hizmet için gelen yönetimin çok ciddi gayretiyle bu neticeleri almaya başladık. Bu bizi asla şımartmasın ve kandırmasın. İşin daha başı, 4 galibiyet aldık, 1 beraberlik aldık daha çok erken. Gidilecek çok ciddi bir yol var. Bu lig Süper Lig'den daha zor. Bu ligde oynanan futbol her geçen gün daha yukarı çıkıyor ve seyir zevki çok yükseliyor. Buradaki mücadelenin sertliği Süper Lig'den daha zor. Çünkü orada 3 takım düşüyor, 1 takım şampiyon oluyor. Ama burada 20 takımla şampiyon olmak için yarışıyorsunuz" diye konuştu.



"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ligin 5. haftasında oynanan ve 90+6. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı Karagümrük maçı hakemi Ozan Ergün'e hakkını helal etmediğini belirten Başkan Çamlı, "Pazartesi günü İstanbulspor ile bir maçımız var. Aynı ciddiyet, aynı disiplin ve arzuyla o maça çıkacağız. Sonra Mardin maçımız var ve sonra milli araya gireceğiz. İnanıyorum bu takımın ivmesi daha da yukarılara çıkacak. Sıfırdan bir takım oluşturuyorsunuz, mümkün olduğu kadar bütün sorunları minimize edip bu takımı sahaya çıkartıyorsunuz, deplasmanda 4 maç galip geliyorsunuz. Karagümrük maçında aldığımız maçı hakemin ciddi bir hatasıyla kazanamıyoruz. Bu konuda ne Kayserispor, ne kulübün başkanı olarak ben ve yönetimim oradaki haksızlıktan dolayı hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsi olarak bana her hatayı yapabilirsiniz ama kamuya ait yerlerde çok ciddi olacaksınız. Hakem de düdük çalarken bir şehrin geleceğiyle ilgili bir karara düdük çaldığını düşünecek" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Süper Lig'i hak ettiğini ve şampiyon olmak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ali Çamlı; "Play-off kabul etmiyorum. Biz burada misafiriz dedik ve inşallah uzun sürmeyecek. Çünkü Kayseri şehri Süper Lig'i hak eden bir şehir. Çünkü Süper Lig'de olan bir şehir Kayseri. Biz de bir an önce Allah'a sığındık, yola çıktık. Cenab-ı hak kaza, bela vermesin çocuklara aslan gibi bir ekip kurduk. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Bundan bir şüphem yok, çünkü teknik heyette ve kurduğumuz takımda bunu görebiliyoruz. Takım iyi, görüyorum ki Kayseri şehri bu işe motive olmuş, Allah'ın izniyle biz de bu işin sonunu şampiyonlukla bitiririz diye ümit ediyoruz. Süper Lig'deyken çok zor şartlarda bu takımı 3 yıl kümede tuttum, düşürmedim. İnşallah bir de şampiyon oluruz, Kayseri tarihine takımı şampiyon yapan başkan olarak adımı yazdırmak istiyorum" diye konuştu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör